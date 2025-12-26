21日、陸上自衛隊相浦駐屯地を視察し、記者団の取材に応じる小泉防衛相（中央）＝長崎県佐世保市政府は26日、2026年度予算案の防衛費を過去最大の9兆353億円（米軍再編経費など含む）と決定した。最大だった25年度当初予算の8兆7005億円を上回り、膨張が続いている。攻撃型を含む大量の無人機による沿岸防衛体制「SHIELD（シールド）」の構築が柱で1001億円を計上。ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに各国で無人機の導入が進み