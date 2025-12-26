26日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前日比51銭円安ドル高の1ドル＝156円41〜42銭。ユーロは55銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円33〜37銭。朝方発表された12月の東京都区部消費者物価指数は、前年同月比の伸び率が11月から縮小。日銀の追加利上げを早める結果ではないとの見方が広がったことで、円売りがやや先行した。市場では「政府、日銀による為替介入への警戒感もある」