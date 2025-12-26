政府は２６日、一般会計総額が１２２兆３０９２億円となる２０２６年度予算案を閣議決定した。２５年度当初予算から７兆１１１４億円増え、２年連続で過去最大を更新した。税収も過去最高を見込むが、財源不足を国債発行で埋める苦しい財政運営が続いている。一般会計の総額が１２０兆円を超えるのは初めて。前年度からの増加額は２３年度（６兆７８４８億円）を上回り、過去最大となる。各省庁からの概算要求総額（１２２兆４