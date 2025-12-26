テレビ朝日系バラエティー番組『アメトーーク』の2026年1月22日放送回は人気漫画『NARUTO -ナルト-』を語り合う『NARUTO大好き芸人』となることが発表された。【写真】衣装そっくり！生駒里奈など『ナルト大好き芸人』のコスプレ姿ゲストは霜降り明星せいや、ハライチ岩井、生駒里奈、品川庄司・品川、ガクテンソク奥田、ラランド・ニシダ、大自然ロジャー、ジャングルポケット太田となっている。先行公開された番組カットで