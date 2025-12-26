タレントの藤本美貴（40）が26日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスの家族ショットを披露した。「メリークリスマス」と書き出すと、赤いセーターを着た自身と、夫で「品川庄司」の庄司智春、13歳長男、10歳長女、5歳次女の家族ショットをアップ。「大切な人と素敵な一日を過ごしてください」とつづった。藤本の投稿に、フォロワーからは「みんなで赤い服来て最高の笑顔の素敵なファミリーですね」「家族で仲