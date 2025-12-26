最強のふたり〜東大ラグビー再生物語（全６回／第４回）入れ替え戦を目指して上位進出を目論む東大にとって、絶対に取りこぼすことが許されない下位校の成城大にまさかの敗戦を喫した試合後、東大のヘッドコーチ、高橋一聡はショックを隠すことができなかった。【敗戦が示した進むべき道】「......あれこそ、ウチが示すべき魂でした。成城が絶対に東大だけは倒すと準備をしてきた、その気持ち、魂のようなものがあの日の成城大に