■管理職を除いた職員でも平均支給額が74万2200円日本の財政は大赤字で、財政状態は先進国中最悪だと言われて久しい。ところがその大赤字国の国家公務員には多額のボーナスが支払われ続けている。一応、民間並みということになっているが、大赤字企業でボーナスが出る民間企業などあるはずもない。何でこんなことが許され続けているのか。いったいこれは持続可能なのだろうか。写真＝時事通信フォト国会議事堂と霞が関の省庁（東京