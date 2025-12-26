朝日新聞文芸時評筆者の都甲幸治さん（右）と毎日新聞文芸時評筆者の大澤聡さん2025年の文芸界は何を生み出したのか。毎日新聞で文芸時評を担当する批評家の大澤聡さんと、本紙の文芸時評の筆者で翻訳家・米文学者の都甲幸治さんに、印象に残った５作を挙げて振り返ってもらった。都甲幸治さんの5選市川沙央「女の子の背骨」（文芸春秋）リチャード・フラナガン「第七問」（渡辺佐智江訳、白水社）柴崎友香「帰れない探偵」（講