これまで様々な話題を呼んだ、アニメーションとananのコラボ。なかでも年々人気が加速する劇場版『名探偵コナン』について、ananだからこその大人目線で魅力に迫った、8年間の特集を振り返ります。20〜30代の大人に向けて、コナンの魅力を発信中！ananが初めて名探偵コナンにまつわるページを作ったのは、今から7年前の2018年。劇場版の『ゼロの執行人』が公開された際。原作マンガやテレビ版のアニメは子供やファミリー層向けに作