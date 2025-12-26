ファジアーノ岡山 家坂葉光選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、MF・家坂葉光選手(23)がJ3・FC大阪に期限付き移籍することを発表しました。 家坂選手は2025年シーズン、中央大学からファジアーノに加入したルーキー。6月の天皇杯2回戦・北九州戦で公式戦デビューを果たしましたが、J1リーグでのデビューはなりませんでした。 移籍期間は2026年2月に開幕