“AI”をテクノロジーが生み出した悪魔として描くブラムハウス・プロダクションズ製作のスリラー『AFRAID アフレイド』が12月26日(金)よりいよいよ公開。キャストが本作に登場するAI機器の脅威を語る特別映像をご紹介する。最新の家庭用AI機器“AIA（アイア）”と絆を育んだ一家が味わう、予想だにしない悪夢を描く本作。映像には、アイアを迎え入れる一家の父・カーティス役のジョン・チョウ、アイア開発チームのライトニングを個