楽天の加治屋蓮投手（３４）が、新天地で戦い抜いた充実の１年を振り返った。史上６人目となる３球団での５０試合登板をするなどフル回転。２度の戦力外通告を受けながらも、不死鳥の如くよみがえる男の「今」に迫った。◇◇崖っぷちから始まった今季を、加治屋は「がむしゃらに走り続けた１年だったかな」と笑った。１１月で３４歳になり、同学年の選手らの引退報道も増えた。ソフトバンク、阪神と２球団から戦力外通