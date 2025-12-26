古くから日本人の暮らしに大きく関わってきた海藻「ふのり」について知ってもらおうという特別展が、三重県鳥羽市の海の博物館で開かれています。ふのりは、伊勢志摩をはじめ沿岸の岩場で取れる海藻で、古くから日用品や工業用、食用など幅広く活用されてきましたが、現在、ふのりの加工は伊勢市内の2カ所でしか行われていません。会場には、ふのりを加工するための道具類や、平安時代に現在の鳥羽市から都にふのりを送っていたこ