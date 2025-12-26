モデルで実業家の紗栄子さんがインスタグラムを更新し、クリスマスの様子を投稿した。スラっとした長身で、15歳の次男とみられる少年とのダンスも披露しており、「息子さん、やっぱりそっくりです」「素敵です」などの反響が寄せられている。【写真】紗栄子さん、15歳の次男もスラっとした長身イケメン？紗栄子さんは2007年、メジャーリーグで活躍するダルビッシュ有さんと結婚したが、12年に離婚を発表。17歳の長男は今年1月、「