北秋田市阿仁の一部地域の約500軒で停電しています。雪などによる倒木や樹木の接触が原因とみられています。復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、停電が発生したのは午前9時29分ごろです。停電しているのは、阿仁幸屋渡地区の約100軒、阿仁比立内地区の約100軒、阿仁長畑地区の約30軒、阿仁打当地区の約30軒、阿仁戸鳥内地区の約60軒、阿仁中村地区の約30軒です。いずれも、雪などによる倒木