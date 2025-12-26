今年10月に開かれた「三重県高校生スイーツコンテスト」で優勝・準優勝に輝いた高校生が三重県庁を訪れ一見知事に報告しました。高校生が地元の食材を使った創作スイーツで競う「三重県高校生スイーツコンテスト」は2010年から開かれていて、今年は三重県産の米粉をテーマに県内8校から13チームが出場し、優勝と準優勝にはともに県立明野高校が選ばれました。26日、優勝と準優勝に選ばれた明野高校の生徒たちが県庁を訪れ三重県の