2025年は東北新幹線の運休が相次いだ1年だった。 連結器の誤作動や新型車両E8系の不具合、さらには今月発生した青森県東方沖地震による運転見合わせなど、多くの利用者が影響を受けた。 こうした混乱時、手元のきっぷはどのように扱われるのか――年末年始の帰省・Uターンラッシュを前に、鉄道各社の払い戻しの基本ルールを整理する。（鉄道ライター・枝久保達也） 新幹線でトラブル多発…原因は？