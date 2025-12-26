テクニクス「EAH-AZ100」は磁性流体ドライバーの採用がポイント。通話性能などの総合力でもアピールするフラッグシップTWSだ。 ひょんなことからテクニクスの最新イヤフォン「EAH-AZ100」を試す機会がありました。ちょうどドイツ出張が近かったので、機内でもじっくり試聴してみることに。結果的にとても気に入ったので買いました。 特に魅力だったのは、正確な低音再生。エレキベースの音は弦の振幅が見