Matador サウンドアースは、QoAの新イヤフォン「Matador(マタドール)」を28日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は43,998円前後。製品アンバサダーは、これまでもQoAの製品アンバサダーをつとめた、声優の山口立花子が担当する。 闘牛士(マタドール)の名を冠したイヤフォンで、BA(バランスド・アーマチュア)×4、ダイナミック×2の6ドライバーを搭載したハイブリ