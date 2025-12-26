麻雀における最大のクリスマスプレゼントに向けて、大チャンスが訪れた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合で渋谷ABEMAS・多井隆晴が終盤の南3局1本場に役満・四暗刻をテンパイ。放送席もここぞとばかりに「引けるのか…引けるのか！？」と大盛り上がりになった。【映像】「引けるのか！？」「大変だー！」放送席騒然、多井の役満テンパイ南3局1本場、多井は1万5800点持ちのラス目に沈んでいた。既に親番も流れて苦