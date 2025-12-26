北海道白老町のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」で無断撮影された舞踊の様子などの写真が、インターネット上で無断販売されていることが26日、分かった。施設の運営団体は撮影ルールを年明けに公開する方針。