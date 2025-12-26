お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演した。番組では、今年最後の放送ということで、視聴者、そして、出演者に「あなたの今年一番の“喜怒哀楽”は？」と質問。カズレーザーは、「私は、やっぱりこれですね」と、楽しかったこととして「結婚」を挙げ、「まじでハッピーですよ。ホント楽しいです」と話し