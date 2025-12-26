ACEesの記念すべき地上波初特番『生放送でACEを狙え！』が、本日12月26日（金）に放送される。『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』出演直後の興奮冷めやらぬなか、ACEesが1時間の生放送に挑む。12月6日（土）放送の『バチバチSTAR』で特番決定をサプライズ発表され、驚きを隠せなかったACEes（浮所飛貴・那須雄登・作間龍斗・深田竜生・佐藤龍我）の5人。番組では、今年2月にグループを結成したACEesが、アイドル力を試