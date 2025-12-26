【カドカワ祭ニューイヤー2026】 開催期間：12月26日～2026年1月22日 【拡大画像へ】 KADOKAWAは年間最大規模の大型電子書籍フェア「カドカワ祭ニューイヤー2026」を12月26日から2026年1月22日まで開催する。 今年1年の感謝の気持を込めて、本フェアでは各電子書籍ストアでKADOKAWA作品が50%OFFや1巻無料になるキャンペーンを実施するほか、「カドコ