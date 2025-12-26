アルピコホールディングスは急動意。２５日取引終了後、２６年３月期から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末時点で５００株以上を保有する株主が対象。保有株数に応じて、グループで運営するホテル・旅館の優待券などを贈呈する。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS