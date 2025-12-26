フィットクルーはしっかり。２５日取引終了後、Ａｓｃｅｎｄｅｒｓ（東京都品川区）が運営するグループレッスン型ピラティススタジオ運営事業（４ブランド１１店舗）の譲受に向けた基本合意書を締結すると発表した。譲受事業の経営成績は、フィットクルの２５年１１月期売上高の１０％未満、経常利益の３０％未満となる見通し。 出所：MINKABU PRESS