ＣＩＪが続伸している。２５日の取引終了後、日立製作所のデジタルシステム＆サービスセクター（ＤＳＳ）と業務提携契約を締結したと発表したことが好感されている。業務提携を通じて効率的なリソースの活用と新たなビジネス機会の創出を図るのが狙いで、システム開発事業や人材育成の推進で協働する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS