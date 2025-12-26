愛知時計電機が続伸している。２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を６万株（発行済み株数の０．３９％）、または１億８０００万円としており、取得期間は２６年１月５日から１月３０日まで。譲渡制限付株式報酬制度に基づき、割当対象者へ今後交付を予定する株式の取得のためとしている。 出所：MINKABU PRESS