19歳で膠原病と診断された俳優の酒井若菜さんは、医師の指導のもとで治療を続けるうちに、少しずつ体調を取り戻し現在では楽しく日常生活が送れるようになっています。しかし、突然の病名に絶望し、治療を開始した当初は仕事を続けられるか不安になることも多かったそうです。今回は現在も膠原病の治療を続ける酒井若菜さんの体験を振り返りながら、膠原病の治療と向き合い方について日本リウマチ学会認定リウマチ専門医の井畑淳先