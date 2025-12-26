人間ドックやがん検診など、日本では「命を守る健診」が広く普及してきました。一方で、日常生活の質（QOL）を大きく左右する「視覚」の健康は、後回しにされがちです。視覚は私たちが得る情報の80％以上を占める重要な感覚であり、失われると人生そのものが大きく変わります。失明リスクのある病気を早期に見つけ、「見える未来」を守るため、昨今注目されているのが「眼科ドック」です。今回は、眼科ドックの必要性と役割につい