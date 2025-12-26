新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は12月21日（日）夜9時より、悩めるカップルたちが禁断の“公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第7話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。■『隣の恋は青く見える』とは『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたち