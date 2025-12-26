今年は、証券会社などになりすましたメールで偽サイトに誘導する「フィッシング詐欺」が深刻な社会問題となりました。ニュースなどで見聞きする機会が増え、ご自身のセキュリティに不安を感じた人も多いのではないでしょうか。こうした被害を防ぐため、多くの証券会社では新たな技術の導入を進めています。今回は、企業が進めている対策と、ご自身でもすぐに取り組めることについてお伝えします。■フィッシング詐欺から資産を守る