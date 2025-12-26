【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系にて1月10日より順次全国放送のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ、TOOBOEの新曲「GUN POWDER」が2026年1月28日にCDリリースされる。 ■CDシングル「GUN POWDER」ジャケットはナカシマ723の描き下ろし！ TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で“魔王”となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリ