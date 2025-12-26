ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）の高級スポーツ車部門「ポルシェ」は来年、中国で電気自動車（EV）向け充電インフラを廃止する計画だ。米ブルームバーグ通信などが報じた。世界最大の自動車市場でポルシェはシェアを落とし続け、販売戦略の見直しを迫られている。ブルームバーグ通信によると、ポルシェは中国で約200基の充電設備を運営しているが、来年3月から段階的に廃止する。中国メディアの第一財経が先に報じていた