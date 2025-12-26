「箱買いしたミカン、1個だけカビてた！」 【写真を見る】 電子顕微鏡画像×100「餅のカビ（黒）」※提供 大分県衛生環境研究センター 「鏡餅にカビが生えてしまった」 どんなに気をつけていても、カビは突然現れます。ここで私たちの頭をよぎるのが「もったいない」という悪魔のささやき。 『カビた部分だけちぎって捨てれば、残りは食べられるんじゃない？』『お餅なら焼けば菌は死ぬよね？』 その油断が、思わ