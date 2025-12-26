TBSの良原安美アナウンサー（30）が26日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。退社について語った。5日の放送で良原アナは「年内のオンエアをもって、この耳金を含めて全ての番組を卒業して退社することを決断しました」と発表。12日には「リアルに100人ぐらいから連絡がきました。学生時代の友達もそうですし、会社の人も知らない方も多かったので」と反響の大きさを明かしていた。MCの今田耕