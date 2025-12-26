TBSの田村真子アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。田村真子アナウンサー田村アナは「お世話になっている皆さま私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。同日、MCを務める『ラヴィット！』でも結婚を生報告。MCの麒麟・川