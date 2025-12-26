飛び加藤の最期【前編】では、「飛び加藤」こと加藤段蔵が上杉謙信にその才覚を見せつけたものの、反対に命を狙われる羽目になり、逃亡したところまで説明しました。戦国最強フリーランス忍者・加藤段蔵の狂気！卓越した才能ゆえに身を滅ぼした凄腕忍者の末路【前編】逃亡した彼が向かったのは、謙信のライバルである「甲斐の虎」武田信玄のもとでした。段蔵は手土産として春日山城の内部情報を持ち込み、信玄に取り入ろうとします