グラビアアイドルの榎原依那（28）が25日、インスタグラムを更新。サンタ姿を公開した。榎原は「Merry Christmas」とつづり、デコルテあらわなサンタコスチューム姿を公開した。この投稿に「この世で1番逢いたいサンタちゃんです」「かわいい〜」「こんなサンタさん来ないかなー」などのコメントが寄せられている。