東京大大学院1年の須賀ありささん（22）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。サンタコスプレを公開した。須賀さんは「Happy Holidaysありさサンタからクリスマスプレゼントのお届けです」とコメントし、イルミネーションをバックにしたミニスカサンタ姿を投稿した。続けて「このアカウントを開設して4ヶ月。たくさんの応援をありがとうございました素敵なクリスマスをお過ごしください」とフォロワーへ呼びかけた。この