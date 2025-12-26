日本テレビの忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサーが結婚式でのショットを公開した。２６日までにインスタグラムで「２０２５，ａｙｅａｒｏｆｌｏｖｅａｎｄｎｅｗｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ今年、結婚式をあげました」と報告。「朝から晩まで大好きな家族や友人、仲間に囲まれてこの上なく幸せな１日でした感謝の気持ちをいつまでも忘れずに過ごしていきたいです」と誓い、ウェディングドレス姿で撮影した２