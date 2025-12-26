レースクイーン（レースアンバサダー）の成沢紫音（28）が、25日までにインスタグラムを更新。セクシートナカイ姿を公開した。成沢は「メリークリスマスイブ」とつづり、モコモコのブラ＆ショートパンツにトナカイの耳を付けた姿を公開した。この投稿に「トナカイさんコスも似合ってます」「かわいい」「めっちゃセクシー」などのコメントが寄せられている。