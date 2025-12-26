レースアンバサダーの霧島聖子（34）が25日にまでインスタグラムを更新。サンタクロース風コスプレ写真を公開した。霧島は「Merry Christmas Eve」とコメントし、ファーの付いたサンタクロース風のバニーガール衣装姿を投稿。美谷間や美ヒップを強調させた、セクシーショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「美人で美尻は最高」「脚がすごくきれい」「おしりたまらない」とコメントが寄せられている。霧島は、日本レ