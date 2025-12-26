歌手の西野カナ（36）が、25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。西野は「今日は撮影やったネイルも全部白」とコメント。すらりとした美脚の際立つ、ミニスカートとロングブーツの冬コーデを投稿した。この姿にフォロワーからは「ギャルカナ最高すぎる」「ギャルいなー昔のカナやんに戻った??」「まじギャル!最高!!」「ママとは思えない」とコメントが寄せられている。