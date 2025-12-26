俳優の杉浦太陽（44）が25日、インスタグラムを更新。クリスマスパーティーの様子を公開した。杉浦は「我が家のクリスマス。パーティーの飾り付けして、料理はチキン以外は手作りで。ノンとお義母さんと3人で作ったよん。準備は忙しいけど楽しい時間。希空もさすがの手作りケーキ、凄いよねぇ。みんなでプレゼント交換して、賑やかなイヴを過ごしました」とつづり、テーブルいっぱいに並べられた料理を前にしたファミリーショット