ジャズピアニスト高木里代子（41）が25日までにインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。高木は「Merry Christmas昨日は六本木グランドタワー駅前広場にてクリスマスJAZZコンサート。会場いっぱいのご来場ありがとうございました!」と来場者へ感謝を伝え、当日の衣装姿を投稿した。クリスマスらしい赤いロングドレスからは、白く輝く美谷間を露出させている。この姿にフォロワーからは「ドキッとする程の…」「ヤバいよ綺麗