グラビアアイドルの藍野りな（24）が25日、インスタグラムを更新。クリスマスショットを公開した。藍野は「Merry Christmas」とつづり、「素敵な一日を」などのハッシュタグを付け投稿。おへそチラ見せ、ミニスカサンタコスチューム姿を披露した。この投稿に「かわいい」「MerryChristmas」「メリクリ。良い聖夜を…」などのコメントが寄せられている。