動画配信サービス「Netflix」より、Netflixシリーズ『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のコラボレーション映像が解禁された。『イクサガミ』の主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一が、来日した“ストシンボーイズ”に武術とアクションを直接指導。国境を越えた師弟関係が生まれる、貴重な舞台裏が収められている。【動画】『イクサガミ』×『ストレンジャー・シングス』コラボ