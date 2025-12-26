気象予報士穂川果音さん（39）が、25日までにインスタグラムを更新。クリスマスショットを投稿した。穂川さんは「Happy Christmas Eve今年はトナカイです」とコメントし、食事を楽しむ姿を投稿。トナカイの耳を着用し、ワイングラスを手に楽しそうな笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「我が家に来て!」「むちゃうかれとる笑」「かんわいい〜〜〜」とコメントが寄せられている。穂川さんはABEMA Primeお天気キャスタ