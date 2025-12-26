横綱豊昇龍の公式インスタグラムが２５日に更新され、女優・石原さとみとの２ショットが投稿された。全国後援会によるアカウントで、「先日、立浪部屋に素敵なゲストが…！なんと、女優の石原さとみさんが遊びに来てくださいました」と紹介。部屋の土俵をバックに石原は手を前に組んで笑顔、豊昇龍もほほ笑んでいる２ショットを添え「あまりの美しさに、横綱も思わずガチガチに緊張！？（笑）」とも記された。続けて、「貴重